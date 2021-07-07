Супряга перейдет в итальянский чемпионат: Динамо и Дженоа согласовали все нюансы

Украинский форвард Владислав Супряга, скорее всего, продолжит карьеру в Серии А. Оформление его трансфера находится на финальной стадии.

Итальянский инсайдер Джанлука Ди Марцио утверждает, что уже в ближайшее время украинский нападающий Владислав Супряга упакует чемоданы и отправится в Дженоа.

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По его информации, в ближайшее время Динамо и Дженоа подпишут договор о переходе молодого таланта.

Супряга обойдется "грифонам" в 7-8 миллионов евро плюс бонусы. Ранее звучала информация, что киевляне планируют получить за форварда как минимум 9 миллионов евро. В прошлом году приобрести Супрягу хотела Болонья, но сумма в 15 миллионов евро отпугнула итальянский клуб.

Прошлый сезон для Владислава был не слишком удачным. Он принял участие в 31 матче, забил 3 гола и отдал 5 результативных передач. Его контракт с Динамо рассчитан до 31 декабря 2025 года.