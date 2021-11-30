Как рассказал Шевченко, футбол во многом напоминает ему шахматы – ставшую его страстью игру. По его мнению, в игре все запрограммировано, но многое зависит от стартовых действий, как игрок начнет игру и какие позиции будет иметь.

Интересно Милан – мой дом, но сейчас я на другой стороне, – Шевченко ждет встречу с бывшей командой

Шевченко отметил, что сейчас он стоит за шахматной доской и строит команду, которая будет удачно реагировать на каждое действие соперника. Ему нужны яркие футболисты, но основа успеха – слаженность действий и понимание командой тренерского замысла.

Хочу видеть в Дженоа много страсти, готовность вложить в нее свое сердце, менталитет победителя и желание всегда стараться и никогда не сдаваться. Желание всегда идти вперед,

– подчеркнул Шевченко.

Завтра, 1 декабря, Дженоа будет играть против главной команды в карьере Шевченко – Милана. Матч состоится в Генуе, стартовый свисток прозвучит в 21:45.