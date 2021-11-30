Як розповів Шевченко, футбол багато в чому нагадує йому шахи – гру, яка стала його пристрастю. На його думку, у грі все запрограмовано, але багато чого залежить від стартових дій, як гравець розпочне гру та які матиме позиції.
Цікаво Мілан – мій дім, але зараз я на іншому боці, – Шевченко чекає на зустріч з колишньою командою
Шевченко зазначив, що зараз він стоїть за шахівницею та будує команду, яка вдало реагуватиме на кожну дію суперника. Йому потрібні яскраві футболісти, але основа успіху – злагодженість дій та розуміння командою тренерського задуму.
Хочу бачити в Дженоа багато пристрасті, готовність вкласти в неї своє серце, менталітет переможця та бажання завжди намагатися і ніколи не здаватись. Бажання завжди йти вперед,
– підкреслив Шевченко.
Завтра, 1 грудня, Дженоа гратиме проти головної команди в кар'єрі Шевченка – Мілана. Матч відбудеться у Генуї, стартовий свисток пролунає о 21:45.