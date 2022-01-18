Степаненко определился с деятельностью после карьеры – УЕФА уже принял его на обучение

Хавбек донецкого Шахтера и сборной Украины Тарас Степаненко уже активно думает о будущем. Звезда не собирается прощаться с футболом по завершении карьеры.

Полузащитник Шахтера Тарас Степаненко начал обучение на курсе футбольного менеджмента, котоый проводит УЕФА. Занятия уже стартовали, поэтому футболист узнает новое дело, находясь на сборах в Турции.

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Итак, история начинается,

– подписал футболист соответствующее фото в инстаграм.

Отметим, что текущий контракт Тараса Степаненко с горняками рассчитан до 30 июня 2024 года. Таким образом, 32-летний хавбек будет защищать эмблему Шахтера еще два сезона.

Вполне возможно, что футболист уже постепенно готовится к переходу на новую позицию в структуре клуба после завершения контракта. Сам Степаненко в интервью заявлял, что готов играть до того момента, пока сможет навязывать конкуренцию и бороться за место в основном составе.