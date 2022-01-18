Півзахисник Шахтаря Тарас Степаненко почав навчання на курсі футбольного менеджменту, який проводить УЄФА. Заняття вже стартували, тому футболіст пізнає нову справу, перебуваючи на зборах в Туреччині.

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Отож, історія починається,

– підписав футболіст відповідну світлину в інстаграм.

Зазначимо, що поточний контракт Тараса Степаненка з "гірниками" розрахований до 30 червня 2024 року. Таким чином, 32-річний хавбек буде захищати емблему Шахтаря ще два сезони.

Цілком можливо, що футболіст вже поволі готується до переходу на нову позицію в структурі клубу після завершення контракту. Сам Степаненко в інтерв'ю заявляв, що готовий грати до того моменту, доки зможе нав'язувати конкуренцію та боротися за місце в основному складі.