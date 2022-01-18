Как утверждает ведущий программы "ТаТоТаке" Сергей Болотников, Динамо уже раньше хотело видеть Шевченко на тренерском мостике своей команды. Впрочем, специалист хотел большего развития своей тренерской карьеры.

Интересно Бенфика не захотела назначать Шевченко – не спасли даже дружеские отношения с президентом

Но увольнение с Дженоа несколько упростило амбиции специалиста, поэтому киевский клуб хочет вернуться к его кандидатуре.

По моей информации, "бело-синие" рассматривают его вполне реально. Теперь уже можно готовиться. Теперь, когда его сломали, то, в принципе, для него это хороший вариант,

– сказал Болотников.

Напомним, Шевченко проработал у Дженоа всего 2 месяца. Под его руководством команда сыграла 11 матчей, одержала 1 победу, трижды сыграла вничью и потерпела 7 поражений.

Ранее раздавались слухи, что украинский специалист может возглавить сборную Польши, но во главе "Кадры", вероятно, снова станет Адам Навалка.