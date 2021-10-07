Ставить ультиматум и диктовать условия – неправильно, – Малиновскому "прилетело" от Федецкого

Страсти вокруг конфликта Руслана Малиновского и Александра Петракова никак не утихают. Многие эксперты стали на сторону главного тренера сборной Украины.

По мнению Артема Федецкого, каждый футболист должен быть профессионалом и адекватно реагировать на потерю места в основном составе. Хотя Малиновский – один из лучших игроков Серии А, покидать лагерь национальной команды перед спаррингом с чехами было недопустимым решением.

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Да, он не получал достаточного количества игрового времени в официальных встречах, как ему хотелось бы. Но такое видение тренера. Руслан, как профессионал, должен это воспринимать. Ставить ультиматум и диктовать свои условия главному тренеру сборной Украины – априори неправильно,

– убежден Федецкий.

Также бывший защитник сборной добавил, что амбиции игрока – это очень хорошо, но они никогда не должны стоять выше интересов команды.

Напомним, в сентябрьских матчах против Казахстана и Франции Малиновский выходил только на замену, а перед товарищеским матчем со сборной Чехии попросил разрешения вернуться в расположение клуба, на что получил согласие.