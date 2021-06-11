Как сообщил президент УАФ Андрей Павелко, переговоры с УЕФА были сложными, но украинской стороне удалось отстоять свои позиции.

Кстати "Слава Украине" и "Героям слава" стали официальными лозунгами сборной Украины: как отреагирует УЕФА

В результате Европейский футбольный союз позволил оставить на форме лозунг "Героям слава", но нужно будет добавить еще один элемент.

На период проведения матчей турнира с ранее утвержденным дизайном формы, на внутренней стороне футболок, будет добавлен еще один элемент. Это утвержденная утром Исполкомом УАФ большая эмблема национальных сборных с картой Украины, Тризубом и ЕЩЕ ОДНОЙ надписью "Слава Украине". Лозунг "Героям Слава" будет размещен по карте, в центре очертаний границ единой Украины, и верю, что она станет настоящим оберегом для наших ребят, – написал Павелко.

Напомним, Россия просила УЕФА запретить форму сборной Украины, на которой изображены карта нашей страны с Крымом и оккупированными территориями, а также лозунги "Слава Украине" и "Героям слава". Сначала УЕФА хотел заставить убрать из формы лозунг "Героям слава" из-за политического подтекста, но УАФ удалось доказать беспочвенность этого требования.