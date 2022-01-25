Также, по информации источника, в случае неготовности Киева и Львова резервным городом является Харьков. Такое решение должен утвердить комитет сборных и исполком УАФ.

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Напомним, что национальная сборная Украины попала в группу В1 Лиги наций, где ее соперниками являются Шотландия, Ирландия и Армения. Именно армян и ирландцев "сине-желтые" могут принять во Львове. Матчи запланированы на 11 и 14 июня соответственно. Встреча с Шотландией пройдет 26 сентября в столице.

Уже 24 марта в Глазго команда Александра Петракова сыграет с Шотландией в рамках первого поединка плей-офф за выход на ЧМ-2022. Начало встречи в 21:45.