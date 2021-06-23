С кем и где сыграет Украина в 1/8 финала Евро-2020: возможный соперник и локация матча

Несмотря на два поражения на групповом этапе, украинская национальная команда выходит в плей-офф континентального первенства. И делает это впервые в истории!

Успешное завершение последнего тура в группе Е (победы Швеции и Испании) позволило украинцам квалифицироваться в следующий этап, как одной из команд, финишировавшей третьей. По регламенту Евро-2020 четыре из шести сборных, занявших третье место в группах, выходят в 1/8 финала. Среди них нашлось место для сборной Украины.

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Следовательно, почти однозначно свой следующий матч на турнире "сине-желтые" проведут во вторник, 29 июня в шотландском Глазго на стадионе "Хэмпден-Парк". Соперником команды Андрея Шевченко будет сборная Швеции. Начало матча – в 22:00.

Интересно, что первый исторический матч на чемпионатах Европы украинцы провели как раз против Швеции. Произошло это на домашнем Евро-2012. Тогда украинцы победили со счетом 2:1 благодаря дублю Андрея Шевченко.

Однако существует совсем маловероятный вариант, при котором оппонентом украинцев в 1/8 финала будут не шведы. В случае разгромной победы Франции над Португалией поздно вечером в среду или аналогичного результата в пользу Венгрии в противостоянии с Германией, соперником нашей команды будет победитель группы F. Среди претендентов – Франция, Германия или Португалия.

Таблица с сайта УЕФА

Порядок определения соперников в 1/8 финала зафиксирован в таблице.