Стали известны сроки возвращения на поле Анатолия Трубина

Голкипер точно пропустит матч Шахтера против Монако в Лиге чемпионов. Кроме того, Трубин не поможет сборной в сентябрьских матчах.

Сообщается, что основной кипер Шахтера получил травму мениска. Процесс восстановления займет полтора месяца.

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На матчи отбора ЧМ-2022 против Казахстана и Франции тренерский штаб национальной команды довызвал Андрея Пятова и Дмитрия Ризныка. В предварительном списке вратарей также находились Георгий Бущан и Андрей Лунин. Однако голкипер Динамо также, вероятно, пропустит матчи сборной, которые запланированы на 1 и 4 сентября.

Шахтер проведет ответный матч с Монако в рамках плей-офф раунда Лиги чемпионов 25 августа. В выездном поединке "горняки" победили 1:0.