Повідомляється, що основний кіпер Шахтаря зазнав травми меніска. Процес відновлення триватиме півтора місяця.

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На матчі відбору ЧС-2022 проти Казахстану та Франції тренерський штаб національної команди довикликав Андрія Пятова та Дмитра Різника. У попередньому списку воротарів також перебували Георгій Бущан та Андрій Лунін. Однак голкіпер Динамо також, ймовірно, пропустить матчі збірної, які заплановані на 1 та 4 вересня.

Шахтар проведе матч-відповідь з Монако у рамках плей-оф раунду Ліги чемпіонів 25 серпня. У виїзному двобої "гірники" перемогли 1:0.