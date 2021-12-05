Специя с Коваленко беззубо потеряла победу – не помог гандикап в два гола

Украинец отыграл 66 минут и в общем провел далеко не лучший матч. Его Специя прервала неудачную полосу из трех поражений подряд, однако потеряла два очка.

Начало матча получилось нервным и эмоциональным. Футболисты хозяев заработали два предупреждения за четыре стартовых минуты. Вскоре голом отличился Коваленко, но рефери зафиксировал офсайд у М'Бала Нзола, который отдавал голевую на Виктора.

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Но именно Специя открыла счет. Аркадиуш Реца комфортно навесил с левого фланга точно на Рея Маная, избежавшего офсайда и переправившего мяч в практически пустые ворота.

А на старте второго тайма команда Тьяго Мотты забила во второй раз. Все сделал М'Бала Нзола, который продавил нескольких соперников рядом с лицевой линией и прострелил вдоль ворот. Эмануэле Гьяси выиграл борьбу у защитника и поразил пустые ворота.

На 66-й минуте гости забили в ответ. Джакомо Распадори получил слишком много времени и пространства в штрафной площади и пробил без сопротивления. Накрыть игрока Сассуоло не успел ни Коваленко, ни защитники. Тренерский штаб Специи сразу заменил украинца. А потом Распадори оформил дубль и спас команду от поражения.

У Специи 17-я позиция и 12 очков в активе.

Чемпионат Италли, 16 тур

Специя – Сассуоло 2:2

Голы: Манай, 35, Гьяси, 47 – Распадори, 66, 79.