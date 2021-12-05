В матче 16 тура Серии А украинец поразил ворота Наполи. Этот гол стал для него 13-м после дальнего удара с тех пор, как он играет за Аталанту.

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По этому показателю в топ-5 лигах Руслана опережает только обладатель 7-ми "Золотых мячей" Лионель Месси. На счету звездного аргентинца 18 голов из-за пределов штрафной за этот период.

Напомним, победа над Наполи позволила Аталанте набрать 34 очка и остаться на 4 месте в турнирной таблице Серии А. От Милана, возглавляющего таблицу, бергамасков отделяет всего 4 пункта.