Состав Украины на Евро-2020 стоит 200 миллионов евро: самый дорогой и самый дешевый футболист

Портал Transfermarkt определил, какова общая стоимость футболистов сборной Украины на Евро-2020.

Андрей Шевченко назвал состав, который поедет защищать "желто-синие" цвета на Евро-2020.

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Общая стоимость 26 футболистов украинской команды составляет 197,2 миллиона евро.

Самым дорогим является Руслан Малиновский с ценником в 30 миллионов евро. Меньше всех стоит Георгий Судаков – таланта Шахтера оценили в 800 тысяч евро. Средняя стоимость украинских игроков составляет 7,58 миллиона евро.

Напомним, в групповом этапе Евро-2020 подопечные Шевченко сыграют против Нидерландов, Северной Македонии и Австрии.



