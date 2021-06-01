За бортом турнира оказались пятеро футболистов из расширенной заявки. Все они участвовали в тренировочных сборах, которые проходили в Харькове.

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Это Андрей Лунин, Александр Сирота, Богдан Леднев, Артем Бондаренко и Богдан Михайличенко. Также из-за травм нашей команде не смогут помочь, в частности, Жуниор Мораес, Виктор Коваленко, Евгений Коноплянка, Александр Андриевский и Владимир Шепелев, которые раньше находились в расширенном перечне.

Официальная заявка сборной Украины на Евро-2020

Вратари: 1. Георгий Бущан (Динамо), 12. Андрей Пятов, 23. Анатолий Трубин (оба – Шахтер).

Защитники: 2. Эдуард Соболь (Брюгге, Бельгия), 13. Илья Забарный, 16. Виталий Миколенко, 21. Александр Караваев, 24. Александр Тымчик, 25. Денис Попов (все – Динамо), 4. Сергей Кривцов, 22. Николай Матвиенко (оба – Шахтер).

Полузащитники: 3. Георгий Судаков, 6. Тарас Степаненко, 11. Марлос (все – Шахтер), 5. Сергей Сидорчук, 10. Николай Шапаренко, 15. Виктор Цыганков (все – Динамо), 7. Андрей Ярмоленко (Вест Хэм, Англия), 8. Руслан Малиновский (Аталанта, Италия), 14 Евгений Макаренко (Кортрейк, Бельгия), 17. Александр Зинченко (Манчестер Сити, Англия), 18. Роман Безус (Гент, Бельгия), 20. Александр Зубков (Ференцварош, Венгрия).

Нападающие: 9. Роман Яремчук (Гент, Бельгия), 19 Артем Беседин (Динамо), 26. Артем Довбик (Днепр-1).

Перед именем и фамилией футболиста – его постоянный игровой номер на Евро-2020.