Соперник создал нам проблемы, – наставник сборной Франции Дешам признал превосходство Украины

Национальная сборная Украины сыграла вничью со сборной Франции. Главный тренер чемпионов мира Дидье Дешам недоволен результатом, но соглашается с его закономерностью.

В первом тайме матча квалификации на ЧМ-2022 подопечные Александра Петракова доминировали над соперником. Как отметил Дидье Дешам, проблемы французам принесла неудачно выбранная тактика на игру.

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Мы начали матч с одной тактической схемой, но она провалилась. Во втором тайме мы изменили расстановку, и это принесло свои плоды. Мы видели, что до перерыва украинская команда имела определенное преимущество на отдельных участках поля. Мы должны были реагировать. Соперник организовал нам проблемы. Мы приняли этот бой,

– сказал Дешам после матча.

Напомним, в квалификации на ЧМ-2022 Украина сыграла все 5 матчей вничью. Группу D возглавляет сборная Франции, в активе которой 9 очков. На втором месте – Финляндия, у которой тоже 5 очков, но еще 2 матча в запасе.