Брюгге наконец-то выкупил Эдуарда Соболя у донецкого Шахтера. Украинец играет в бельгийском клубе с 2019 года.

Украинец Эдуард Соболь стал полноценным игроком Брюгге. Лидер Лиги Жюпиле выкупил футболиста у донецкого Шахтера.

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Сейчас об официальном трансфере не объявлено, но в заявлении о дополнительной эмиссии акций Брюгге Соболь указан как игрок команды, контракт с которым рассчитан до лета 2024 года, тоесть будет действовать еще 3 года.

По предварительным данным, сумма трансфера составила 3-4 миллиона евро. Соболь перешел в Брюгге в июле 2019 года, бельгийцы заплатили 1 миллион евро с возможностью полного выкупа.

В текущем сезоне Соболь сыграл 28 матчей во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 5 результативных передач.