Соболь ассистом помог Брюгге сохранить лидерство в Бельгии.

Брюгге одержал очередную победу в чемпионате Бельгии и продолжает возглавлять турнирную таблицу. Завоевать три очка команде помог украинец Эдуард Соболь.

Чемпионат Бельгии 2021/22, 13-й тур

Сент-Трюйден – Брюгге – 1:2

Голы: Бауэр, 24 – Дост, 1, 49

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Гости заявили о своих амбициях уже на 1-й минуте. Дост открыл счет в игре с передачи Ланга. Сент-Трюйден сумел отыграться еще до перерыва благодаря удару Бауэра.

Впрочем, ничья была не тем результатом, за которым приехал чемпион. На старте второго тайма Соболь ассистировал на того же Доста, и Бас оформил дубль. Брюгге до конца игры на классе удерживал счет и повез домой 3 очка.

Команда Соболя имеет в активе 26 очков и находится на 1-м месте в таблице, Синт-Трюйден с 15 очками остался на 13-м месте.