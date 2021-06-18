Собаки лают – караван идет: агент Зинченко прокомментировал слухи о коррупции в сборной Украины

Алан Прудников, представляющий интересы полузащитника Манчестер Сити и сборной Украины Александра Зинченко, прокомментировал упрек журналиста Андрея Сенькива о том, что участие его клиента в матчах национальной команды на Евро-2016 оплачивалось.

Журналист Андрей Сеньков заявил, что во времена Михаила Фоменко игра нескольких футболистов оплачивалась посторонними лицами – по 1000 долларов за минуту. В его списке оказался и Александр Зинченко.

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По словам агента футбоилста Алана Прудникова, эта информация не соответствует действительности.

Обычно в таких случаях я говорю: собаки лают, а караван идет дальше. Но здесь это "недоразумение" перешло на личности. Чем ниже интеллект, тем выше обвинения. Не вижу смысла комментировать слова ребенка, фантазирует и оскорбляет людей, которые творили историю советского и украинского футбола, а сейчас – и мирового. Никогда не сможет ответить за свои слова в одной правовой форме, – сказал он.

Отметим, что по информации журналиста игра Зинченко за сборную должна была способствовать его трансферу в Манчестер Сити.