На ролике зафиксирован момент выхода на поле нашей команды перед поединком с македонцами. 8-летний мальчик в отцовской футболке Вест Хэма и с украинским флагом в руках с нетерпением ждет старт матча Украина – Северная Македония.

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Ожидания Ивана вполне оправдались. Андрей Ярмоленко отметился голом, а впоследствии и результативной передачей на Романа Яремчука. В итоге украинцы победили 2:1. Уверены, что поддержка сына вдохновила капитана "сине-желтых" на победу!

Стоит добавить, что в поединке первого тура против Нидерландов Ярмоленко также записал в актив взятие ворот.

Андрей и Инна Ярмоленко воспитывают троих детей: 8-летнего Ивана, 5-летнего Даниила и Максима, который появился на свет в 2020-м.