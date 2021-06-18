Журналіст Андрій Сеньків заявив, що в часи Михайла Фоменка гра декількох футболістів була оплачувана сторонніми особами – по 1000 доларів за хвилину. У його списку опинився і Олександр Зінченко.

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За словами агента футбоілста Алана Пруднікова, ця інформація не відповідає дійсності.

Зазвичай у таких випадках я кажу: собаки гавкають, а караван йде далі. Але тут це "непорозуміння" перейшло на особистості. Чим нижче інтелект, тим вище образи. Не бачу сенсу коментувати слова дитини, яка фантазує та ображає людей, які творили історію радянського і українського футболу, а зараз – і світового. Яка ніколи не зможе відповісти за свої слова в жодній правовій формі, – сказав він.

Зазначимо, що за інформацією журналіста гра Зінченка за збірну мала сприяти його трансферу в Манчестер Сіті.