Со Степаненко, без Караваева: стартовые составы на матч Украина – Франция
Источник:24 канал
Тренерский штаб "сине-желтых" определился с составом на матч против французов. Поединок начнется в 21:45 на НСК "Олимпийский".
Александр Петраков провел серьезную ротацию "основы" по сравнению с поединком против Казахстана. В старте Украины нет Караваева, Сидорчука и Соболя. Также в заявку не попали дисквалифицированный Зинченко и травмированный Буяльский.
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УКРАИНА: Пятов – Тымчик, Кривцов, Забарный, Матвиенко, Миколенко – Степаненко, Шапаренко – Ярмоленко (к), Цыганков – Яремчук.
ФРАНЦИЯ: Льорис – Дюбуа, Зума, Кимпембе, Динь – Коман, Чуамени, Погба, Рабьо – Гризманн, Марсьяль.
Во всех четырех поединках отбора ЧМ-2022 с участием нашей национальной команды зафиксирован идентичный результат – ничья. Дважды "сине-желтые" разошлись миром с казахами, еще по разу делили очки с Францией и Финляндией.