Смешные цифры: Вест Хэм шокировал ценником на лидера сборной Украины Ярмоленко

Похоже на то, что сезон 2021/22 украинский хавбек Андрей Ярмоленко проведет в новом клубе. Вест Хэм хочет во что бы ни стало продать футболиста.

Вест Хэм стремится любым способом избавиться от Андрея Ярмоленко и разгрузить зарплатную ведомость. В новом сезоне "молоты" не рассчитывают на украинца.

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"Молоты" готовы рассматривать предложения уже от 2,3 миллионов евро, а в случае реального интереса обсудить даже эту цену. Летом 2018 Андрей перешел в Вест Хэм за 20 миллионов евро, поэтому лондонцы потеряют космические деньги.

По информации СМИ, зарплата Ярмоленко составляет 6 миллионов евро в год, и лондонский клуб не готов еще год платить такие деньги футболисту ротации, который страдает из-за частых травм.

Ярмоленко удачно выступил на Евро-2020 (2 гола и 2 ассиста в 5 матчах), поэтому вероятно, что какой-нибудь европейский клуб будет готов заплатить за опытного вингера такую ​​скромную сумму.