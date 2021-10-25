Славия спаслась от сенсационного поражения: Качараба отыграл весь матч

Тарас все еще в защитной маске, однако уже в основе пражской команды. В очередном туре чешского первенства Славия свела матч вничью с Ческе Будейовице.

Еще до 15-й минуты Славия умудрилась дважды пропустить. Непосредственной вины Качарабы в голах нет, однако в целом вся защита пражан сыграла небрежно.

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Оправиться столичная команда смогла только после перерыва. С интервалом менее чем в 10 минут Славия перевернула игру и отметилась двумя голами.

После 11 сыгранных поединков команда Тараса Качарабы идет четвертой с 26 очками, имея игру в запасе.

Обор матча

Чемпионат Чехии, 12 тур

Ческе Будейовице – Славия 2:2

Голы: Бранднер, 10, Гавел, 14 – Олаинка (с пенальти), 52, Дорли, 59.