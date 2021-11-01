Славия победила в битве лидеров с тремя удалениями: Качараба сыграл весь матч

Хоть и в защитной маске, но на поле. Украинец помог своей команде победить в противостоянии лучших команд Чехии.

Встреча Славии и Виктории (Пльзень) запомнилась невероятными эмоциями и сразу тремя удалениями в составе гостей. Уже на 11-й минуте Виктория осталась в меньшинстве – с поля ушел Радим Ржезник.

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Лишь на 65-й минуте Славии удалось открыть счет. Онджей Лингр был самым ловким во время подачи углового. На 81-й и 90+1 минутах красный свет увидели перед собой еще два игрока Виктории. А на пятой компенсированной минуте Михаэль Крменчик забил в ворота своей бывшей команды.

После 13 туров пльзеньская команда возглавляет турнирную таблицу с 33 очками. У команды Тараса Качарабы на один пункт меньше.

Чемпионат Чехии, 13 тур

Славия – Виктория Пльзень 2:0

Голы: Лингр, 65, Крменчик, 90+5.