Славия красивым видео поддержала Качарабу – ему сломали челюсть в матче Лиги конференций

Защитник сборной Украины Тарас Качараба потерпел жуткую травму. Футболист не смог доиграть матч против Унион Берлин из-за перелома челюсти.

Украинский защитник Тарас Качараба не скоро вернется на футбольное поле. Футболист из-за повреждения пропустит не менее 4 – 6 недель. Затем он будет играть в защитной маске.

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После матча, который закончился победой Славии со счетом 3:1, его партнеры по команде сняли трогательное видео. Они пожелали ему здоровья и хором воскликнули "Держись, Тарас!".