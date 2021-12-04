Скрыпнык мог возглавить сборную Украины – специалист объяснил свой отказ

Главный тренер луганской Зори Виктор Скрыпнык мог попробовать свои силы во главе национальной команды. Специалист мог стать преемником Андрея Шевченко.

1 августа 2021 года Андрей Шевченко объявил о том, что его контракт с УАФ закончился. Новое соглашение ему не предложили.

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Главным претендентом на кресло тренера сборной называли Сергея Реброва, но ему не удалось расторгнуть соглашение с Аль-Айном. В результате должность занял Александр Петраков.

Тренировать главную команду страны мог Виктор Скрыпнык. Он даже получил разрешение от президента клуба на то, чтобы совмещать работу в заре и сборной, но специалист не захотел брать на себя такую ответственность.

Будет ли у меня еще возможность поработать со сборной Украины? Все может быть – это футбол, и загадывать заранее нет смысла. Нет ничего невозможного,

– сказал Скрипник.

Напомним, сборная Украины под руководством Петракова пробилась в плей-офф отбора на ЧМ-2022. 24 марта мы сыграем с Шотландией, а в случае победы поборемся за путевки на Мундиаль с триумфатором пары Уэльс – Австрия.