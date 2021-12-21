Ситуация не так плоха, – Шевченко верит в спасение несмотря на провальные результаты Дженоа

Под руководством Андрея Шевченко Дженоа добыла всего 1 очко и находится в зоне вылета. Украинский специалист убежден, что ситуация еще не критична.

21 декабря Дженоа проведет последний матч в 2021 году. Соперником "грифонов" будет Аталанта Руслана Малиновского.

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Андрей Шевченко убежден, что его команде удастся дать бой бергамаскам. Сейчас ребятам не хватает уверенности в своих силах, но благодаря маленьким победам футболисты должны научиться проявлять свой менталитет.

Ситуация в таблице, по моему мнению, не так уж плоха – много команд рядом. Поэтому мы должны быть готовы ко второму кругу. Но, конечно, нужно закончить год, пытаясь продемонстрировать максимум,

– сказал Шевченко.

Дженоа после 18 туров имеет в активе всего 10 очков и находится на 18 месте. От Специи, которая находится вне зоны вылета, команду Шевченко отделяет 3 зачетных пункта.