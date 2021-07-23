Швед останется в Мехелене – переговоры проходят положительно
Источник:GVA
Украинский вингер Марьян Швед, права на которого принадлежат Селтику, скорее всего, продолжит играть в аренде за бельгийский Мехелен. Клубы почти договорились в переговорном процессе.
Как рассказал спортивный директор Мехелена Том Калуве, клуб делает все возможное для того, чтобы сохранить украинского хавбека Марьяна Шведа в своей команде.
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Мы не должны хранить это в секрете. По-прежнему хотим, чтобы Швед стал нашим футболистом. Стараемся как можно быстрее прийти к соглашению. Нам очень нужен игрок такого профиля, – сказал он.
Сейчас переговоры находятся в активной фазе. Стороны обсуждают нюансы трансфера, и в Бельгии убеждены, что Швед и в дальнейшем будет носить футболку Мехелена.
Контракт Шведа с Селтиком рассчитан до лета 2023 года. Прошлый сезон 24-летний украинец провел в аренде в бельгийском Мехелене. В 24 матчах за он забил 5 голов и отдал 3 результативные передачи. Цена игрока по оценке Transfermarkt – 1 миллион евро.Алиев в провокационном клипе с нецензурной лексикой начал войну с УАФ: реакция ведомства