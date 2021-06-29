Швед сих пор не знает, где продолжит карьеру

Будущее украинского вингера Марьяна Шведа до сих пор под вопросом. Селтик и Мехелен до сих пор ведут переговоры о будущем футболиста.

Права на Шведа принадлежат Селтику, но шотландский клуб не дал ему проявить себя и отправил в аренду в Мехелен. Ранее украинец заявлял, что хотел бы остаться в Бельгии.

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Где продолжу выступать – в Селтике или в Мехелене? Клубы пока договариваются, не могут никак это сделать. Где бы хотел выступать? Я не могу говорить об этом, – сказал Швед.

Арендное соглашение Шведа завершается уже завтра, 30 июня. Контракт Марьяна с шотландским грандом рассчитан до лета 2023 года.

В прошлом сезоне Швед сыграл за Мехелен 24 матча, забил 5 голов и отдал 3 результативные передачи.