Швед против Михайличенко: украинское дерби в Бельгии завершилось невероятным разгромом

Украинцы вышли на поле в составе своих команд, однако непосредственно на поле не встретились. Андерлехт неожиданно уничтожил Мехелен 7:2.

В первом тайме команды обменялись голами. Мехелен забил благодаря активности Марьяна Шведа. Украинец запресинговал соперника, отобрал мяч и начал голевую атаку.

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После перерыва Андерлехт существенно прибавил в активности и разгромил оппонента. Швед был заменен на 70-й минуте при счете 1:4. Богдан Михайличенко вышел на замену на 83-й минуте и также присоединился к взятию ворот. Украинец отдал передголевой пас на Франсиса Амузу, а тот ассистировал Джошуа Зиркзе.

Мехелен пребывает на дне таблицы – 7 очков и 16 место. Андерлехт идет 4-м с 10 пунктами.

Чемпионат Бельгии, 7 тур

Андерлехт – Мехелен 7:2

Голы: Раман, 23, Куаме, 49, 57, Мурильо, 61, Амузу, 74, Версхарен, 85, Зиркзе, 87 – Сторм, 37, Кайя, 90+1.