Швед оформил ассист и стал лучшим игроком матча: борьба Мехелена за еврокубки продолжается

Марьян Швед вышел в старте своей команды на поединок с Беерсхотом. Мехелен украинца выиграл у последней команды чемпионата со счетом 3:2.

Хозяева уверенно начали матч против откровенного аутсайдера Лиги Жупиле. Казалось, дело было сделано в первые полчаса игры, когда Никола Сторм оформил дубль и еще один гол записал в актив Гуго Кейперс. Именно Кейперсу отдал голевую передачу Швед.

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Однако во втором тайме Беерсхот был близок к камбеку. Сначала красную карточку получил Сторм. Впоследствии гости один мяч отыграли благодаря автоголу Гаэтана Куке, а затем отличились в компенсированное время. Впрочем, для спасения этого оказалось слишком мало.

Украинец провел на поле 79 минут, кроме ассиста, попал в штангу, и стал лучшим игроком матча по версии портала WhoScored с оценкой 7,84. Благодаря победе Мехелен сохраняет темп и идет на 7-й строчке.

Чемпионат Бельгии, 26 тур

Мехелен – Беерсхот 3:2

Голы: Сторм, 11, 29, Кейперс, 18 – Куке (автогол), 62, Сануси, 90+3.