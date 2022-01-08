Шовковский показал ужасные последствия карьеры – на видео операции больно даже смотреть
8 января 2022 , 14:18Читати новину українською
Источник:фейсбук Александра Шовковского
Легенда Динамо и сборной Украины Александр Шовковский продолжает реабилитацию после футбольных травм. Карьера звездного голкипера стоила дорого.
Александр Шовковский показал, как восстанавливает руки после многих травм. Даже после карьеры ему приходится страдать.
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Бывший голкипер ужасным видео ответил скептикам, которые спрашивают, за что футболисты получают большие гонорары.
За свою профессиональную карьеру, длившуюся 24 года, более 4 лет я восстанавливался после различных травм и повреждений, которые меня догоняют еще и после окончания моей карьеры,
– написал Шовковский.