Шовковский мог вернуться в Динамо – легенде предлагали работу
Источник:SportArena
Александр Шовковский сейчас работает в тренерском штабе сборной Украины. Оказывается, у него были другие варианты развития тренерской карьеры.
Президент Динамо Игорь Суркис в своем интервью сообщил, что был бы готов отдать киевский клуб легендам клуба. Он назвал имена Андрея Шевченко, Сергея Реброва и Александра Шовковского.
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Бывший вратарь очень обрадовался такому комплименту, ведь всю жизнь провел в столичном клубе. Даже сейчас Шовковский следит за матчами команды и переживает за ее результаты.
Легенда Динамо даже получал предложения поработать в клубе, но ответил отказом. Роль, которую ему предлагали, не соответствовала амбициям.
Мне предлагал место один из тренеров по работе с вратарями, но я отказался. Сейчас я работаю в штабе сборной Украины,
– рассказал Шовковский.
Напомним, Александр Шовковский пришел в штаб сборной Украины в 2018 году. Тогда его пригласил друг и бывший партнёр по команде Андрей Шевченко.