Шевченко завтра возглавит Дженоа: он согласовал срок контракта и зарплату
Источник:сайт Джанлуки Ди Марцио
Дженоа будет недолго оставаться без главного тренера. Вакантное место завтра займет бывший наставник сборной Украины Андрей Шевченко.
По информации лучшего итальянского футбольного инсайдера Джанлуки Ди Марцио, завтра, 8 ноября, Андрей Шевченко прибудет в Геную, где подпишет контракт с Дженоа. Все условия уже согласованы.
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Также с Шевченко прибудет его помощник Мауро Тассотти. Как утверждает Ди Марцио, контракт с украинским специалистом будет рассчитан до июня 2024 года, а его зарплата составит 2 миллиона евро в год.
Раньше звучала информация, что новые владельцы Дженоа возлагают на Шевченко большие надежды и верят, что специалист выведет команду на качественно новый уровень.
Во главе Дженоа Шевченко может дебютировать 21 ноября матчем против Ромы, которую тренирует звездный Жозе Моуринью.