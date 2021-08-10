Шевченко засыпали предложениями: куда пойдет бывший тренер сборной Украины

Долго искать новое место работы Андрей Шевченко не придется. Качественная работа в сборной стала для него лучшей рекламой.

Как рассказал журналист Игорь Цыганик, проблем с поиском работы у Андрея Шевченко не возникнет. Еще когда он работал в сборной, то многие клубы предлагали ему тренерский мостик своей команды.

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Впрочем, во время работы с "желто-синими" Шевченко не рассматривал предложений, ведь очень хотел сыграть с Украиной на Евро-2020. Теперь специалист имеет много времени, чтобы все тщательно взвесить.

Но здесь очень важно сделать правильный выбор. Иногда даже спешить не надо. Нужно разобраться, присмотреться, увидеть в клубе какую-то перспективу. При работе со сборной он даже не рассматривал предложения. Шевченко очень хотел сыграть на чемпионате Европы,

– сказал Цыганик.

Шевченко сумел вывести Украину на Евро-2020 с первого места в группе в квалификации и выйти в 1/4 финала турнира.

Отметим, что имя преемника Шевченко до сих пор неизвестно, а уже в начале сентября сборная сыграет против Казахстана и Франции в рамках квалфикации на чемпионат мира-2022.