Шевченко уже договорился со сборной Польши – "Кадра" нашла деньги, осталась лишь одна проблема

Похоже, Андрей Шевченко вернется к работе в лагере национальной команды. Специалист будет тренировать сборную Польши.

Польский футбольный союз и Андрей Шевченко договорились о сотрудничестве. Специалист близок к тому, чтобы стать на тренерский мостик "Кадры".

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Зарплата Шевченко составит 2,5 миллиона евро в год. Польская федерация будет платить ему миллион, остальные расходы взяли на себя спонсоры.

Единственным препятствием является действующий контракт украинца с Дженоа. "Грифоны" продолжают платить ему зарплату, чтобы избежать безумной компенсации за досрочное увольнение. Если Шевченко согласится возглавить Польшу, то будет вынужден согласиться на любовное расторжение контракта.

Напомним, во главе Дженоа Шевченко провел 11 матчей, одержал 1 победу и потерпел 7 поражений, еще три матча закончились вничью.