Шевченко спровоцировал войну боссов Дженоа – они спорят из-за его увольнения

Перспективы Андрея Шевченко у Дженоа стали очень туманными. Боссы "грифонов" уже сейчас рассматривают возможность его увольнения.

Решения примут сегодня

Прямо сейчас правление Дженоа обсуждает будущее Андрея Шевченко. Некоторые функционеры настаивают на увольнении украинца, а некоторые колеблются и готовы дать ему еще немного времени.

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В 9 матчах Серии А Дженоа потерпела 6 поражений, а вчера проиграла прямому конкуренту в борьбе за выживание – Специи. Шансы "грифонов" остаться в элите очень минимальны, и неудача в ближайших матчах может стать роковой.

Безумная компенсация за увольнение

Впрочем, препятствием для Дженоа могут стать финансы. Если клуб досрочно разорвет контракт с Шевченко и его штабом, то будет вынужден заплатить 10 миллионов евро.

Для новых владельцев клуба такие расходы и поиск нового тренера в ситуации, когда надежды почти нет, могут быть не лучшим решением. Некоторые функционеры убеждены, что эти деньги лучше направить на покупку новых игроков.