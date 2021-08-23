Шевченко со штабом приедет на матч Украина – Франция: специалист хочет помочь

4 сентября Украина сыграет против Франции в матче квалификации чемпионата мира. На матче будет присутствовать бывший наставник команды Андрей Шевченко вместе со своим тренерским штабом.

Поединок против действующих чемпионов мира имеет важное турнирное значение. Шевченко не собирается стоять в стороне и готов помочь своим бывшим подопечным всеми возможными способами.

К теме Шевченко может возглавить другую сборную: сенсационное заявление тренера

Всегда буду поддерживать сборную. Это главная команда моей жизни. Я всегда открыт. Любой звонок – я всегда отвечу. Если надо будет где-то моя подсказка – всегда открыт. Я останусь на матч с Францией, приедут мои помощники. Мы хотим поддержать команду в таком важном матче,

– заверил Шевченко.

Матч состоится на НСК "Олимпийский", стартовый свисток арбитра прозвучит в 21:45. 1 сентября Украина сыграет на выезде с Казахстаном.

Напомним, первый матч с Францией Украина сумела свести к ничьей, но в следующих двух матчах против Финляндии и Казахстана упустила победу, игры завершились со счетом 1:1.