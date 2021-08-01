Шевченко ушел из сборной Украины – он не продлил контракт с УАФ
1 августа 2021 , 15:10Читати новину українською
Источник:фейсбук Андрія Шевченка
Украинской ассоциации футбола придется искать новую кандидатуру на пост главного тренера национальной команды. Андрей Шевченко покинул тренерский мостик "желто-синих".
Сегодня у Андрея Шевченко завершился контракт с УАФ. Специалист не будет продлевать соглашение и решил двигаться дальше.
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Андрей Николаевич поблагодарил игроков, работников команды и болельщиков за поддержку и критику. По его мнению, за годы работы ему удалось поставить сборной Украины хороший стиль игры.
Вместе нам удалось показать, что наш футбол может быть конкурентным, результативным и интересным, – написал он.
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