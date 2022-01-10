Шевченко останется в Дженоа, несмотря на провалы – президент клуба красиво закрыл рот скептикам

Дженоа в матче 21 тура Серии А минимально проиграла Специи. Поражение конкуренту уменьшило шансы "грифонов" на сохранение прописки в высшем дивизионе Италии.

После матча ведущие журналисты Италии Николо Скира и Джанлука Ди Марцио заговорили о возможном увольнении Шевченко. Мол, из-за плохих результатов руководство клуба потеряло доверие к украинцу.

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Защищать Шевченко, находящегося на самоизоляции из-за COVID-19, вышел сам президент Дженоа Альберто Дзангрильо. Он заверил, что клуб понимает все проблемы и работает над их решением.

В частности, Дженоа проводит активную трансферную кампанию и укрепляет состав. Но убирать Андрея Шевченко из должности никто не собирается.

Руководство клуба просчитало возможный вылет в Серию В и не собирается делать поспешных выводов. Новый проект Дженоа – долговременный, поэтому на скорый результат никто не надеется.

Если что-то не так с отделением, главврача не убирают. Мы все обсуждаем и я в первую очередь. В сложный момент все должны проанализировать ситуацию – и тренеры, и игроки, –

сказал Дзангрильо.

Отметим, что под руководством Шевченко Дженоа еще ни разу не праздновала победу в чемпионате и проиграла 6 из 9 матчей.

После 21 тура Серии А "грифоны" находятся на 19 месте в таблице, расстояние до спасительной 17 позиции составляет 5 очков.