Шевченко добывает первое очко с Дженоа: тяжелая ничья на поле конкурента в борьбе за выживание

Андрей Шевченко провел второй поединок в Серии А. Удинезе и Дженоа голов не забивали.

К матчу в Удине команда Шевченко подходила в не лучшем положении. Сразу пятеро ключевых исполнителей пропускали очередной поединок.

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Встреча 16-й и 18-й команд чемпионата Италии прошла в напряжении, но без голевых ударов. Как и в дебютном матче против Ромы неделю назад, Дженоа все еще не забивает. В общей сложности генуэзцы не побеждают в 11-ти турах подряд.

После 14-го тура у подопечных Шевченко 10 очков. Впереди Дженоа ожидают тяжелые поединки с Миланом и Ювентусом.

Чемпионат Италии, 14 тур

Удинезе – Дженоа 0:0