До матчу в Удіне команда Шевченка підходила у не найкращому становищі. Одразу п'ятеро ключових виконавців пропускали черговий поєдинок.

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Зустріч 16-ї та 18-ї команд чемпіонату Італії минула у напрузі, проте без гольових ударів. Як і у дебютному матчі проти Роми тиждень тому, Дженоа все ще не забиває. Загалом генуезці не перемагають в 11-ти турах поспіль.

Після 14-го туру підопічні Шевченка мають 10 очок. Попереду на Дженоа очікують важкі двобої з Міланом та Ювентусом.

Чемпіонат Італії, 14 тур

Удінезе – Дженоа 0:0