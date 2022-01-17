Шевченко не будет в сборной Польши – специалист должен оправиться от провала в Дженоа

Уже бывший главный тренер Дженоа Андрей Шевченко не спешит искать новую работу. Специалист хочет взять небольшую паузу.

Ранее раздавались слухи, что Андрей Шевченко может встать на тренерский мостик сборной Польши. Увольнение из Дженоа повысило шансы на такое развитие его карьеры.

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Впрочем, сейчас шансы украинца возглавить "Кадру" не столь велики. Адам Навалка, работавший с Польшей с 2013 по 2018 год, стал главным претендентом на этот пост. Кроме того, Шевченко не прочь немного отдохнуть после стрессовой работы в Дженоа, где он проработал всего 2 месяца.

Напомним, "грифоны" решили попрощаться с Шевченко после кубкового матча с Миланом (1:3). Под руководством Шевченко Дженоа сыграла 11 матчей, в которых одержала только 1 победу (в Кубке над Салернитаной) и потерпела 7 поражений.

Ранее боссы Дженоа уверяли, что строят долговременный проект и готовы даже к вылету в Серию В. Но реальность показала, что ни плана, ни стратегии у новых владельцев клуба нет.