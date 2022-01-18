Причиной слухов стала давняя дружба Шевченко с президентом Бенфики Руем Коштой. Оба раньше защищали цвета Милана.

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Впрочем, информацию инсайдеров опроверг сам клуб. Согласно сообщению, после увольнения Жорже Жезуша "орлы" не имели никаких контактов с Андреем Шевченко.

Единственным, с кем контактировал клуб, является действующий наставник – Нельсон Вериссимо, который будет возглавлять команду как минимум до завершения текущего сезона,

– говорится в заявлении.

Отметим, что цвета Бенфики защищает нападающий сборной Украины Роман Яремчук. Сейчас команда находится на 3-м месте в таблице, отставание от лидера составляет уже 9 очков.

Бенфике также удалось пробиться в 1/8 финала Лиги чемпионов. Соперником "орлов" будет Аякс.