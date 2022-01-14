Шевченко может спастись от отстранения – боссы Дженоа озвучили свои условия

Андрей Шевченко может продолжить работу на тренерском мостике Дженоа. Руководство клуба готово предоставить ему еще один шанс.

Яркая игра Дженоа в кубковом матче против Милана подарила Андрею Шевченко надежду на сохранение должности главного тренера. Боссам клуба понравилось 120-минутное противостояние с грандом, характер и слаженность действий.

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Уже в понедельник, 17 января, Дженоа сыграет против Фиорентины в рамках Серии А. Назначать замену украинскому специалисту сейчас нет никакого смысла, поэтому он готовит команду к поединку в обычном режиме.

Если в матче с "фиалками" Дженоа покажет достойный футбол и получит положительный результат, то Шевченко и дальше будет работать с командой. Таким образом, будущее тренера в Дженоа станет определено уже в ближайшее время.

После 21 тура чемпионата Италии Дженоа имеет в активе всего 12 очков и находится на предпоследнем месте в турнирной таблице. Под руководством Шевченко "грифоны" сыграли в Серии А 9 матчей, но ни разу не праздновали победу.