Яскрава гра Дженоа у кубковому матчі проти Мілана подарувала Андрію Шевченку надію на збереження посади головного тренера. Босам клубу сподобалося 120-хвилинне протистояння з грандом, характер та злагодженість дій.

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Вже в понеділок, 17 січня, Дженоа зіграє проти Фіорентини у рамках Серії А. Призначати заміну українському фахівцю зараз немає жодного змісту, тому він готує команду до поєдинку у звичному режимі.

Якщо у матчі з "фіалками" Дженоа покаже гідний футбол та здобуде позитивний результат, то Шевченко й надалі працюватиме з командою. Таким чином, майбутнє тренера у Дженоа стане визначеним вже найближчим часом.

Після 21 туру чемпіонату Італії Дженоа має в активі лише 12 очок та перебуває на передостанньому місці у турнірній таблиці. Під керівництвом Шевченка "грифони" зіграли в Серії А 9 матчів, але жодного разу не святкували перемогу.