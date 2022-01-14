По мнению журналиста и комментатора Setanta Sports Игоря Бойко, ожидать увольнения Шевченко из Дженоа не стоит. Клуб вряд ли захочет платить безумную компенсацию за досрочное расторжение контракта.

Интересно Такой игры Дженоа раньше не было, – глава итальянских тренеров расхвалил команду Шевченко

Впрочем, на тренерском мостике "грифонов" изменения произойдут уже в ближайшее время. Матч с Миланом должен стать своеобразным красивым прощанием с украинцем.

Дженоа ищет нового тренера, более именитого в этой роли и с большим количеством опыта. Тот, кто даст результат сразу. Шевченко уже не выгонят, а заменят другим тренером,

– убежден Бойко.

Напомним, Дженоа уступила Милану в 1/8 финала Кубка Италии и покинула турнир. В чемпионате дела обстоят не лучшим образом: в 9 матчах под руководством Шевченко "грифоны" ни разу не победили и потерпели 6 поражений.

От спасения и сохранения места в Серии А Дженоа отделяет 5 зачетных пунктов. Потеря любых очков в последующих матчах может стать для Дженоа роковой.