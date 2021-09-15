Шевченко может отправиться за океан: клубы МЛС бьются за звезду украинского футбола

Бывший наставник сборной Украины Андрей Шевченко получил несколько предложений продолжения карьеры. В частности, свои силы специалист может попробовать в чемпионате США.

Сразу три клуба МЛС готовы предложить Андрею Шевченко кресло главного тренера. Специалист ведет переговоры с каждым из них.

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О каких клубах идет речь и какие условия предлагают 44-летнему владельцу "Золотого мяча" – пока не сообщается.

Напомним, пост главного тренера сборной Украины Андрей Шевченко покинул 1 августа. Причина – завершение действия контракта, продолжить который специалист был не против, но УАФ решила искать другие варианты.

Главным претендентом был Сергей Ребров, но его не отпустил Аль-Айн, с которым он подписал контракт в начале лета. В итоге команду доверили Александру Петракову.